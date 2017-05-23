أ ف ب: منظمة حقوقية تعلن مقتل متظاهر شيعي برصاص قوات الأمن في البحرين

2017-05-23 - 12:53 م

مرآة البحرين: قتل متظاهر في بلدة الدراز الشيعية غرب المنامة الثلاثاء بعدما هاجمت قوات الأمن البحرينية اعتصاما لمؤيدين لرجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم في عملية تخللها إطلاق نار باتجاه المعتصمين، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

وقال مركز البحرين للحقوق والديموقراطية في بيان أن المتظاهر قتل خلال عملية أمنية بداتها قوات الأمن صباح الثلاثاء وتهدف بحسب السلطات إلى "إزالة المخالفات القانونية"، في إشارة إلى الاعتصام الذي بدأ قبل نحو عام.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت على حسابها في تويتر أنها تنفذ "عملية أمنية بقرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم".

وقالت إن "التدخل الأمني جاء لفرض الأمن والنظام العام بعدما أصبح الموقع مأوى لمطلوبين في قضايا أمنية وهاربين من العدالة"، داعية إلى "التعاون مع رجال الأمن وإتباع التعليمات الصادرة".

وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن البحرينية أطلقت النار باتجاه المعتصمين.

والشيخ قاسم الذي خضع لمحاكمة بتهم فساد، أهم مرجعية للشيعة في البحرين وهو يخضع للإقامة الجبرية في منزله في الدراز التي تتحكم الشرطة بمداخلها. ويقيم أنصاره فيها اعتصاما مفتوحا منذ نحو عام.

واتهم الشيخ قاسم بأنه أودع في حساب شخصي عشرة ملايين دولار من الأموال التي جمعت. وكان متهما أيضا بالاحتفاظ بمبالغ أخرى لديه وبشراء عقارات بأكثر من مليون دولار.

والأحد حكمت محكمة في المنامة على قاسم بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته "بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون" و"غسل الأموال" التي تم جمعها، كما ذكر مصدر قضائي. كما حكمت عليه بدفع غرامة قدرها مئة ألف دينار بحريني (265 الف دولار) و"مصادرة الأموال المتحفظ عليها".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن النيابة تنوي استئناف الحكم.

وجاءت العملية الأمنية بعد يومين من لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، في اجتماع أكد خلاله ترامب أن التوتر مع الخليج لن يتكرر في عهده، من دون أن يتطرق علنا إلى مسألة حقوق الإنسان في المملكة الخليجية الصغيرة.

وقال مركز البحرين للحقوق والديموقراطية أن ترامب "منح الملك شيكا على بياض لمواصلة القمع ضد شعبه".

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد أسرة آل خليفة.