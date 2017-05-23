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وزارة الداخلية: اعتقال 50 شخصاً في الدراز وقرار بـ«بقاء الشرطة في الموقع»
2017-05-23 - 3:14 م
مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إنها اعتقلت 50 شخصاً بالتزامن مع تنفيذ عملية أمنية في قرية الدراز غربي العاصمة المنامة لتفريق اعتصام سلمي عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، أكبر زعيم شيعي. هذا فيما أكدت معلومات مستقلة مقتل شخص واحد على الأقل إضافة إلى جرح العشرات في إطار العملية الجارية حتى الساعة.
وقالت الوزارة إن «قوات الشرطة قامت بانتشار واسع في المنطقة» و«تمكنت من القبض على 50 شخصاً» و«إزالة الحواجز». كما أكدت أيضاً بأنه «تقرر بقاء الشرطة في الموقع».
والمعتقلون هم من المعتصمين الذين كانوا يتواجدون فيما كان يعرف بـ«ساحة الفداء» للتضامن مع آية الله قاسم منذ إسقاط جنسيته قبل حواليّ السنة.
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