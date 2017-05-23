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بالصورة: اعتقال عضو الأمانة العامة في "الوفاق" السيد طاهر الموسوي

2017-05-23 - 3:22 م

مرآة البحرين: اعتقلت قوات الأمن البحرينية عضو الأمانة العامة في جمعية "الوفاق" السيد طاهر الموسوي. وشوهد الموسوي أثناء اقتياده من قبل قوة أمنية قرب منزله في قرية الدراز.

 

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