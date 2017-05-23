قطع خدمة الإنترنت عن الدراز تزامنا مع العملية الأمنية للداخلية

2017-05-23 - 3:53 م

مرآة البحرين: يواجه القاطنون في قرية الدراز صعوبة شديدة في إجراء الاتصالات بشكل اعتيادي. وأكد الأهالي قطع خدمة الإنترنت عنهم.

وتراجعت التغطية الإخباريّة على شبكات التواصل الاجتماعي منذ أن انتشرت قوات أمنية في المنطقة لتفريق اعتصام جوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، أكبر زعيم شيعي، والسيطرة على الموقع. وتراجعت سرعات الإنترنت في المنطقة الجارية فيها العملية الأمنية إلى مستوى منخفض جداً قبل أن يتم قطعها بشكل كلي.