» أخبار
قطع خدمة الإنترنت عن الدراز تزامنا مع العملية الأمنية للداخلية
2017-05-23 - 3:53 م
مرآة البحرين: يواجه القاطنون في قرية الدراز صعوبة شديدة في إجراء الاتصالات بشكل اعتيادي. وأكد الأهالي قطع خدمة الإنترنت عنهم.
وتراجعت التغطية الإخباريّة على شبكات التواصل الاجتماعي منذ أن انتشرت قوات أمنية في المنطقة لتفريق اعتصام جوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، أكبر زعيم شيعي، والسيطرة على الموقع. وتراجعت سرعات الإنترنت في المنطقة الجارية فيها العملية الأمنية إلى مستوى منخفض جداً قبل أن يتم قطعها بشكل كلي.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-23احتجاجات غاضبة تعم قرى البحرين بعد اقتحام الدراز ومتظاهرون يرفعون أعمدة النار قرب القاعدة الأمريكية
- 2017-05-23وزير الخارجية الإيراني يتهم الرئيس الأمريكي بأنه شجّع النظام البحريني على قتل المتظاهرين
- 2017-05-23صورة تظهر انتشار قوات الأمن البحرينية فوق سطح منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
- 2017-05-23الغموض يلف مصير آية الله الشيخ عيسى قاسم بعد إحكام الأمن السيطرة على منزله
- 2017-05-23تجمع العلماء المسلمين في لبنان يدين عملية اقتحام الدراز ويعتبرها باكورة نتائج القمة مع ترامب
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus