الغموض يلف مصير آية الله الشيخ عيسى قاسم بعد إحكام الأمن السيطرة على منزله

2017-05-23 - 4:44 م

مرآة البحرين: يلف الغموض مصير آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، أكبر زعيم ديني للشيعة في البحرين، منذ تنفيذ وزارة الداخلية عملية أمنية فجر الثلاثاء (23 مايو/ أيار 2017) لتفريق اعتصام أمام منزله في الدراز غربي العاصمة المنامة.

وتحاصر قوات أمنية بأعداد كبيرة مصحوبة بآليات المنزل من جميع الجهات كما تمنع السيارات والمارة من الوصول إلى محيطه.

ورداً على سؤال بهذا الصدد قال مرجع معارض لـ«مرآة البحرين» إن مصيره «غير معلوم بسبب التكتيم من هناك وقال إنه كان في المنزل وقت الهجوم».

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه «تقرر إبقاء قوة أمنية في المنطقة».

وتواصل القوات القيام بحملة تمشيط للبيوت والأزقة المجاورة لمنزله فيما تحدّث قاطنون عن رؤيتهم اعتقال العشرات.

واعترفت وزارة الداخلية باعتقال 50 شخصاً من المتواجدين في ساحة الاعتصام منذ بدء العمليّة. لكنّ أهالي المنطقة قالوا إن العدد يزيد على ذلك. كما أفادوا عن تعرض منازلهم إلى التكسير على أيدي الشرطة.

وقتل شخص على الأقل من المعتصمين إضافة إلى جرح العشرات في إطار العملية الجارية حتى الساعة.

وتراجعت سرعات الإنترنت في المنطقة إلى مستوى منخفض جداً قبل أن يتم قطعها بشكل كلي.

وتوقفت الصدامات بين الشرطة والمعتصمين في المنطقة بعد ست ساعات من بدء العمليّة وإحكام قوات الأمن الانتشار في كامل المنطقة.