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صورة تظهر انتشار قوات الأمن البحرينية فوق سطح منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
2017-05-23 - 5:02 م
مرآة البحرين: أظهرت صورة التقطت الثلاثاء (23 مايو/ أيار 2017) انتشار قوات الأمن البحرينية فوق سطح منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، أكبر زعيم ديني للشيعة في البحرين. وتحاصر قوات أمنية بأعداد كبيرة مصحوبة بآليات، المنزل من جميع الجهات، كما تمنع السيارات والمارة من الوصول إلى محيطه. وأكد مرجع معارض بأن مصيره «غير معلوم بسبب التكتيم من هناك وقال إنه كان في المنزل وقت الهجوم».
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