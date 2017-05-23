وزير الخارجية الإيراني يتهم الرئيس الأمريكي بأنه شجّع النظام البحريني على قتل المتظاهرين
2017-05-23 - 6:12 م
مرآة البحرين: قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن أول نتيجة ملموسة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحكام الخليج في الرياض، هو ما حدث من هجوم قاتل على المتظاهرين السلميين في البحرين اليوم.
First concrete result of POTUS cozying up to despots in Riyadh: Deadly attack on peaceful protesters by emboldened Bahrain regime. Google it— Javad Zarif (@JZarif) May 23, 2017
واعتبر ظريف، في تغريدة على حسابه في تويتر، قمة ترامب في الرياض تملّقا للحكام الخليجيين الذين وصفهم بالمستبدين، ورأى أن النظام البحريني بات أكثر جرأة بسببها، مشيرا إلى أن ذلك ما جعله يقدم على اقتحام الدراز اليوم.
على الصعيد ذاته، دان متحدث باسم الخارجية الإيرانية الهجوم على منطقة الدراز واقتحام منزل الشيخ عيسى قاسم وإصابة عشرات المواطنين، وقال إنه تصرّف يعقّد الأوضاع في البحرين، معتبرا أن هجوم القوات الأمنية على منزل الشيخ عيسى قاسم خطأ في الحسابات من قبل الحكومة البحرينية.
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