وزير الخارجية الإيراني يتهم الرئيس الأمريكي بأنه شجّع النظام البحريني على قتل المتظاهرين

مرآة البحرين: قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن أول نتيجة ملموسة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحكام الخليج في الرياض، هو ما حدث من هجوم قاتل على المتظاهرين السلميين في البحرين اليوم.

First concrete result of POTUS cozying up to despots in Riyadh: Deadly attack on peaceful protesters by emboldened Bahrain regime. Google it