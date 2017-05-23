احتجاجات غاضبة تعم قرى البحرين بعد اقتحام الدراز ومتظاهرون يرفعون أعمدة النار قرب القاعدة الأمريكية

2017-05-23 - 6:55 م

مرآة البحرين: اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات النظام البحرينية في عدة مناطق من البلاد، وأغلقت المحلات التجارية في الكثير من القرى، في حين قام شبّان بقطع العديد من الشوارع، ورفع أعمدة النيران فيها، في احتجاجات عمّت أرجاء البلاد بعد عملية اقتحام الدراز صباح اليوم.

واستشهد شاب وجرح أكثر من مائة في الهجوم الذي نفذته قوات أمنية متعددة على الدراز صباح اليوم، في حين يحاصر الأمن منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وخرجت بعد عصر اليوم تظاهرات غاضبة شارك فيها الرجال والنساء في معظم قرى ومناطق البحرين، وندّد المتظاهرون عبر لافتاتهم والشعارات التي رفعوها بالهجوم الذي تشنه قوات النظام على الدراز، ووصفوه بالبربري.

وعبّر متظاهرون عن احتجاجهم بإشعال الإطارات في منتصف شوارع مهمة من بينها الطرق المؤدية إلى موقع القاعدة الأمريكية بمنطقة الجفير، وقرية العكر، وجدحفص.

ورغم الظروف الأمنية الخطرة التي تشهدها البلاد، سارت في قرى سترة، بوري، الديه، العكر، المعامير، السنابس، جدحفص، كرزكان، شهركان، البلاد القديم، المرخ، وكرانة، تظاهرات احتجاجية على الاعتداءات التي جرت ضد المعتصمين في الدراز وانتهاك منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم.

واعتبر ناشطون ما يجري استباحة لواحدة من أكبر القرى الشيعية في البحرين.