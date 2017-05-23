المرجع النجفي يدين محاصرة آية الله قاسم ويعتبره قراراً مخالفاً للحكمة
2017-05-23 - 8:06 م
مرآة البحرين: أصدر المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي بيانًا حول ما أقدمت عليه السلطات البحرينية من استباحة لمنطقة الدراز ومحاصرة آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وقال النجفي في بيانه إنه يتابع بقلق واهتمام ما يجري في البحرين، مؤكدًا أن من يقوم بهذا العمل لم يأخذ العبرة من الذين اتخذوا العنف وسيلة لحلّ الأمور.
وجاء نص بيان المرجع النجفي كالتالي:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ
(وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ)
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
نتابع باهتمام وقلق كبيرين لما يجري في البحرين من اعتقال سماحة الشيخ عيسى قاسم (حماه الله)، والمصادمات التي أودت إلى سقوط شهداء وجرحى بعد أَن حُكم عليه بظلم وتلفيق مع إِيقاف التنفيذ، فلماذا هذا التصعيد إِذن.
ونحن إذ ندين هذا العمل الذي نعتبره خلاف الحكمة، نقول: إِن من يقوم بهذا العمل لم يأخذ العبرة من الذين اتخذوا من العنف وسيلة لحل الأَمور والله بالغ أَمره.
وليعلم الجميع أَن الله ناصر المظلومين.
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