السيد مقتدى الصدر يدعوا العراقيين للتظاهر ضد المساس بآية الله قاسم

2017-05-23 - 8:12 م

مرآة البحرين: دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، طلبة العلم ورجال الدين إلى الاعتصام أمام القنصلية البحرينية في النجف الاشرف لمدة يومين، وذلك احتجاجًا على الاعتداء على ساحة الفداء في الدراز وآية الله قاسم.

كما دعا عموم الشعب العراقي للتظاهر ليوم واحد أمام السفارة البحرينية في بغداد ويليه اعتصام نسوي دعما للنساء في البحرين.

وطالب السيد الصدر المنظمات الإنسانية والإسلامية بالعمل لإنهاء معاناة الشعب معتبرا ان ما يحصل هو برعاية أمريكية وبدعم مباشر من ترامب بعد القمة الخليجية.

وحذر السيد الصدر أن عدم صحوة الشعوب واتخاذ المنظمات الإسلامية موقفا حازما سيجر المنطقة إلى ما لايحمد عقباه.