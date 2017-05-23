السيد علي فضل الله يدين اقتحام قوات الأمن لمنزل آية الله قاسم

2017-05-23 - 8:30 م

مرآة البحرين: أدان السيد علي فضل الله إقدام قوات الأمن البحرينية على الاقتحام المسلح لمنزل سماحة الشيخ عيسى قاسم.

وشدد السيد فضل الله في بيان له الثلاثاء: "إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى نبدي أشد ألوان القلق على مستقبل البحرين إذا لم يتم تدارك هذا المنحى التصعيدي الذي قد يدفع بالصراع إلى دوائر تتجاوز هذا البلد الكريم مما لا مصلحة لأحد به إلا الذين لا يريدون خيرا بالعالم العربي والإسلامي".

وقال السيد فضل الله "لقد فوجئنا بالخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها سلطات البحرين حين قامت بهذا الاقتحام المسلح لمنزل سماحة الشيخ عيسى قاسم والمواجهة الوحشية للمدنيين العزل الذين كانوا يحيطون بمنزله مما نراه تصعيدا غير مبرر للأزمة الراهنة ودفعا لها نحو ما لا يحمد عقباه".

وأضاف السيد فضل الله "اننا ومن موقع حرصنا على سلامة البحرين طالبنا الحكومة مرارا بالسعي إلى معالجة الهوة القائمة بينها وبين الشعب وكنا نجد في حرص البحرينيين على التمسك بالطريق السلمي في مواجهة السياسات الداخلية للحكومة".