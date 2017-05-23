ارتفاع حصيلة معتقلي الدراز.. و«الداخلية» تعلن: 286 شخصاً ألقي القبض عليهم

2017-05-23 - 9:57 م

مرآة البحرين: ارتفعت حصيلة المعتقلين في قرية الدراز من جراء العملية الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية البحرينية اليوم الثلثاء إلى 286 شخصاً. وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان(23 مايو/ أيار 2017) إن « قوات الشرطة من القبض على 286 شخصا» أثناء تفريقها اعتصاماً عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، أكبر زعيم روحي للشيعة في البحرين.

وتوعدت في بيانها بأنه «سيتم التصدي لأي تجمعات أو دعوات تحريضية في إطار حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون واتخاذ كل ما من شأنه توفير السلامة العامة». وقالت «إن قوات الشرطة نفذت صباح اليوم انتشارا أمنيا واسعا بقرية الدراز، حيث تمكنت من إزالة الحواجز المخالفة التي تم وضعها في الشوارع وفتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته» وفق تعبيرها.