استشهاد 5 متظاهرين بحرينيين بعدما فتحت قوات النظام النار على معتصمين في الدراز

قوات خاصة هاجمت المعتصمين في الدراز وقتلت وأصابت العشرات

2017-05-24 - 12:34 ص

مرآة البحرين (خاص): استشهد 5 متظاهرين وأصيب العشرات في البحرين الثلاثاء (24 مايو/ أيار 2017) بعدما فتحت قوات النظام النار على المعتصمين في الدراز غرب العاصمة المنامة.

وأكدت الداخلية مقتل 5 متظاهرين فيما أشارت إلى إصابة 8.

وذكرت معلومات أن مستشفى السلمانية استقبل عددا من المصابين حالات بعضهم خطيرة، فيما فضّل الكثير من المتظاهرين العلاج في مساكن خاصة خوفا من اعتقالهم.

وعرف من بين الشهداء الشهيد محمد كاظم فقط. ولم تفصح الداخلية عن أسماء الأربعة الآخرين وظروف قتلهم.

وكانت قوات خاصة قد هاجمت المعتصمين حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم صباح الثلاثاء، واستخدمت القوة المفرطة في مواجهة المحتجين على محاكمته وإسقاط جنسيته.