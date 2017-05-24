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أمير قطر يدعو مصر والإمارات والبحرين إلى مراجعة مواقفهم المناهضة لبلاده
2017-05-24 - 12:49 ص
مرآة البحرين: دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مصر والإمارات والبحرين إلى مراجعة مواقفهم المناهضة لبلاده.
وقال في حديث، بحسب وكالة "الأناضول" التركية "أدعو الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى مراجعة موقفهم المناهض لبلادنا".
وأضاف "نستنكر اتهامنا بدعم الإرهاب رغم جهودنا المتواصلة مع أشقائنا ومشاركتنا في التحالف الدولي ضد داعش".
وتابع "لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنّف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله"، على حد ما نقلت الوكالة.
وقال آل ثاني إن "العلاقة مع الولايات المتحدة قوية ومتينة رغم التوجهات غير الإيجابية للإدارة الأمريكية الحالية".
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