السعودية تعلن دعمها الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز

2017-05-24 - 12:54 ص

مرآة البحرين: أعلنت السعودية دعمها لما أسمته "الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وآخرها الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام".

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن "أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

وقتل ما لايقل عن 5 مواطنين وأصيب 8 في العملية التي نفذتها وزارة الداخلية البحرينية لتفريق اعتصام أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. كما أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال حوالي 300 من المعتصمين المتواجدين في الدراز.