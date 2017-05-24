رئيس المؤسسة القطرية للإعلام: موقع الوكالة القطرية مخترق ولا صحة للتصريحات المنسوبة للشيخ تميم

2017-05-24 - 1:39 ص

مرآة البحرين: أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام عبدالرحمن بن حمد آل ثاني اختراق وكالة الأنباء القطرية "قنا". وقال في تصريح على حسابه في "تويتر": "ما تم تداوله زعما أنه صادر عن سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الليلة غير صحيح وموقع قنا مخترق". وكان موقع وكالة أنباء "قنا" قد نسب تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم آل ثاني انتقد فيها مواقف مصر والإمارات والبحرين المناهضة لبلاده بسبب موقفها من تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.