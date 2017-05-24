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انقضاء الدعوى بحق الشهيد رضا الغسرة والسجن 3 سنوات لآخر في قضية وضع قنبلة وهمية
2017-05-24 - 1:20 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين اسامة الشاذلي ووائل ابراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الثاني لوفاته (الشهيد رضا الغسرة) وبمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة وجهت لهما أنهما في 17 سبتمبر/ أيلول 2016 أولا: المتهم الأول: وضع بمكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات والمفرقعات، ويحمل على الاعتقاد بأنه كذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
ثانيًا: المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب التهمة السابقة.
وقالت المحكمة، وحيث أن المتهم الأول أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فقد توافر في حقه عذر مخفف.
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