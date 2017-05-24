السجن سنتين و3 سنوات لـ 11 متهماً في قضية تجمهر

2017-05-24 - 1:23 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، ببراءة متهم وحبس 11 آخرين ما بين سنتين و3 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات بقضية حرق وتجمهر وتعريض وسائل النقل الخاصة للخطر.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين الثاني والرابع والسابع والتاسع والعاشر قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم فقد توافر بحقهم عذر مخفف عملاً بالمادتين 70/ 71 عقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في 24 أغسطس/ آب 2016 أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف»، كما عرضوا وآخرين عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر، وأخيراً أتلفوا وآخرين عمداً أجزاء من دورية شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية.