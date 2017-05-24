السجن 3 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية

2017-05-24 - 1:32 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بحبس متهم لمدة 3 سنوات وبسجن الآخر ذات المدة لوضعهما هيكلٍ محاكٍ للمتفجرات، وبمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم الأول أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة فقد توافر في حقه عذر مخفف.

وتزعم السلطات أن المتهمين قاما في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بصنع جسم وهمي لأشكال المتفجرات عبارة عن أنابيب كارتونية وأعواد ثقاب وأسلاكٍ كهربائية وشريط لاصق مغطاة بكيس نايلون أسود بقصد بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة الاستقرار والإخلال بأمن المملكة.