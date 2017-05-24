الاستئناف: السجن 5 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية في جدعلي

2017-05-24 - 1:32 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، سجن متهم لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات بقضية وضع نموذج محاكٍ للمتفجرات بمنطقة جدعلي.

كانت النيابة وجهت للمستأنف ومتهم آخر أنهما في 25 أبريل/ نيسان 2016 وضعا وآخرين مجهولين في شارع 77 بجدعلي نموذجاً محاكٍ لأشكال المتفجرات تنفيذاً لأغراض إرهابية.

وزعمت السلطات أنها توصلت لأحد المتهمين من خلال الكاميرات الأمنية بأحد المحلات التي أظهرت سيارة ملكاً لوالده.