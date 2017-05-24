الاستئناف: السجن 3 سنوات بحق عبدالله البنعلي لمحاولته الهرب من البحرين بجواز سفر صديقه

2017-05-24 - 1:49 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا معاقبة عبدالله البنعلي «26 عاماً» المطلوب أمنياً لانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام بقضية محاولة الخروج من المملكة، مستعملاً جواز السفر الخاص بصديقه متوجهاً إلى سلطنة عمان، ومنها إلى تركيا؛ ليطلب اللجوء السياسي فيها.

كان عبدالله، وهو شقيق تركي البنعلي أحد شرعيي داعش في سوريا، اعترف أثناء التحقيق معه أن لديه أنشطة دعوية وممنوع من السفر؛ بسبب أنه مطلوب بقضية أمنية، فقرر السفر إلى تركيا طلباً للجوء السياسي فيها، فطرأت له فكرة استخدام جواز سفر شخص آخر، حيث توجه إلى منزل صديقه في الجامعة، والذي لا يعلم أنه مطلوب أمنياً، وأبلغه بوجود حملة لأداء مناسك العمرة مدفوعة التكاليف إن كان يرغب في الانضمام معهم قبل امتلاء المقاعد المحددة.

فوافق صديقه على ذلك، وعلى إثر ذلك طلب منه أن يسلّمه جواز سفره لإنهاء الإجراءات، ثم قام بحجز تذكرتي سفر (بحرين - عمان) و(عمان- تركيا)، إلا أنه تم ضبطه في مطار البحرين الدولي حال محاولته الهرب من المملكة، بعد أن قام بتغيير مظهره؛ حتى لا يتسنى لرجال الأمن معرفته والقبض عليه.

إذ قدّم لموظف الجوازات جواز سفر صديقه، وعندما سأله الموظف هل أنت - وذكر له اسم صاحب الجواز؟ فاكتفى بالإجابة أنه (صاحب الجواز)، فقام الموظف بختم الخروج على الجواز.

وأضاف المتهم أنه توجه إلى نقطة التفتيش، وهناك حضر له موظف الجوازات وبرفقته شخصين بلباس مدني وطلبوا منه التوجه برفقتهم، والذين سألوه إن كان هو فعلاً صاحب الجواز أم لا، فرفض الإجابة عن ذلك السؤال، وعندها حضر شخص آخر - مسؤول على الشخصين المدنيين - سأله عن اسمه، وهنا قرر لهم باسمه الحقيقي.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها يقيناً قيام المتهم في 20 أبريل/ نيسان 2015 باستعمال محرر رسمي صحيح باسم شخص غيره، وهو جواز السفر المبين بالأوراق وانتفع به بغير حق بأن قدمه لموظف شئون الجنسية والجوازات والإقامة لإنهاء إجراءات سفره إلى سلطنة عمان.