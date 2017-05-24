بالفيديو: الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في حادثة قتل متظاهر بالدراز

2017-05-24 - 2:26 م

مرآة البحرين (خاص): عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من الأنباء الواردة من البحرين، عن قتل أحد المتظاهرين على يد قوات الأمن في الدراز التي تشهد اعتصاماً مفتوحاً منذ يونيو/حزيران 2016، داعياً إلى فتح تحقيق في الحادثة.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك (الثلثاء 23 مايو/أيار 2017) قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفن دوجارك أن الأمم المتحدة "علمت وبقلق عن مقتل متظاهر في اعتصام الدراز بالبحرين على يد قوات الأمن".

وأضاف "نحث السلطات (البحرينية) للتحقيق في حادثة القتل، مع التأكيد على أن أي استخدام للقوة يتم وفقاً للمعايير الدولية".

ودعا دوجارك "مؤيدو الشيخ قاسم المعتصمين عند منزله، وقوات الأمن، إلى ممارسة ضبط النفس" مشدداً على أن الأمم المتحدة تقف دائماً إلى جانب حق الناس في التظاهر سلمياً على حد تعبيره.

وكانت السلطات الأمنية البحرينية قد اقتحمت الدراز وداهمت منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم أمس (الثلثاء 23 مايو/أيار 2017) ما أسفر عن استشهاد مواطن وجرح المئات وفق مصادر حقوقية.

لكن الداخلية أعلنت في بيان نشر مساء أن حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين بلغت 5 مواطنين، وأنها اعتقلت 286 مواطناً خلال العملية الأمنية.