2017-05-24 - 2:58 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية اعتقلت (الأربعاء 24 مايو/أيار 2017) طبيب جراحة المخ والأعصاب، الاستشاري طه الدرازي من قاعة المحكمة، بعد تأييد حكم بسجنه 3 أشهر، بتهمة المشاركة في اعتصام الدراز.

وأكد نشطاء أن الدرازي اعتقل بعد النطق بالحكم، حيث تم نقله مباشرة إلى سجن جو لقضاء عقوبته.

وكان الدرازي أحيل للمحاكمة العام الماضي بتهمة المشاركة في اعتصام الدراز الذي أقيم منذ 20 يونيو/حزيران 2016 احتجاجاً على إسقاط جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وحكم على الدرازي بالسجن 3 أشهر من محكمة أول درجة، حيث تقدم باستئناف الحكم الذي تم تأييده، وتقدم محامي الدرازي بمعارضة على الحكم، حيث تم رفضها في جلسة اليوم.

ويوم أمس فضت قوات تابعة للداخلية اعتصام الدراز وداهمت منزل قاسم، وقالت في بيان لها أنها اعتقلت 286 مواطناً، فيما قتل 5 آخرين من المشاركين في الاعتصام الذي استمر لأكثر من 11 شهرا.

ودعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في حادثة قتل متظاهر بالدراز، فيما اكتفت الولايات المتحدة بالتعبير عن قلقها والدعوة إلى ضبط النفس.