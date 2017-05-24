"الداخلية" تعلن أسماء 4 شهداء وتقول إنها تتحقق من هوية الخامس
2017-05-24 - 10:07 م
مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أسماء 4 شهداء قضوا خلال الهجوم على الدراز أمس الثلاثاء (23 مايو/ أيار 2017)، فيما قالت إنها تحقق في هوية الخامس.
وبحسب بيانات أدلى بها رئيس الأمن العام طارق الحسن في مؤتمر صحافي فقد استشهد محمد علي إبراهيم أحمد [الساري] (28 عاما)، محمد كاظم محسن علي ناصر [زين الدين] (44 عاما)، أحمد جميل أحمد محمد العصفور (34 عاما) ومحمد أحمد حسن محمد حمدان (22 عاما) شقيق الشهيد مصطفى حمدان، إضافة إلى آخر مجهول تتحقق السلطات من هويته.
وكانت قوات خاصة قد شنّت هجوما مميتا على المعتصمين حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأعلن الحسن أن الهجوم أسفر عن 8 مصابين تم نقلهم للمستشفى للعلاج، لكنه لم يأتِ على حالتهم الصحية.
وأكد اعتقال 286 متظاهرا قال إن بعضهم محكوم عليهم في قضايا شغب.
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