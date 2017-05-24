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النيابة العامة تحقق مع 11 شخصا تتهمهم بالتستر على معتقلين فرّوا من السجن 1 يناير
2017-05-24 - 10:18 م
مرآة البحرين: قالت النيابة العامة إنها تحقق مع 11 معتقلا تتهمهم بالتستر على معتقلين كانوا قد تمكنوا من الفرار من السجن 1 يناير/ كانون الثاني 2017.
وقالت النيابة إنها "استجوبت هؤلاء المتهمين، ووجهت إليهم تهمة إخفاء محكوم عليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق".
وكان الشهيد رضا الغسرة و9 آخرين قد فرّوا من سجن جو المركزي مطلع العام الجاري.
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