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صور- احتجاجات غاضبة في البحرين لليوم الثاني على التوالي
2017-05-24 - 10:56 م
مرآة البحرين: استمرت الاحتجاجات الغاضبة في البحرين لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بهجوم مميت شنته قوات النظام على المعتصمين في الدراز أسفر عن استشهاد 5 وإصابة العشرات بعضهم إصابته خطيرة.
وتظاهر الآلاف في مناطق متفرقة، ورفعوا شعارات مناوئة لملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، الذي تحمّله المعارضة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية.
وسار المحتجون في ضواحي المنامة وفي مناطق إلى الغرب والجنوب من العاصمة.
وكانت قوات خاصة قد هاجمت، أمس، المعتصمين حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.
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