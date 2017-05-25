هيومن رايتس فيرست: النظام البحريني اتخذ كلمة ترامب للملك إشارة لتكثيف القمع دون خوف من اللوم

2017-05-25 - 12:04 ص

مرآة البحرين: دعت هيومن رايتس فيرست إدارة ترامب إلى إدانة أعمال قوات الأمن البحرينية التي هاجمت متظاهرين سلميين في قرية الدراز، متسببة بقتل 5 وإصابة العشرات.

وقال المدير في المنظمة براين دولي "إن غارة قوات الأمن مثيرة للقلق للغاية" مضيفا أنه "من المثير للانزعاج بشكل خاص أن الغارة تأتي بعد يومين فقط من لقاء الرئيس ترامب ملك البحرين والذي أكد له أنه لن يكون هناك أي ضغط على العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين"

وقال دولي "على الرئيس ترامب أن يتكلم فورا ضد هذه الهجمات وأن يوضح أن قمع المجتمع المدني السلمي سيضر بالعلاقات الثنائية مع البحرين ".

وأضاف "أن هذه الهجمات الأخيرة على المتظاهرين السلميين تظهر أن النظام البحريني اتخذ كلمات ترامب للملك حمد كإشارة لتكثيف قمعه دون خوف من اللوم".