أسوشيتد برس: هجوم الشرطة البحرينية على الدراز يخلّف 5 قتلى

2017-05-25 - 12:21 ص

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إن الحملة التي شنتها الشرطة البحرينية على مسقط رأس رجل دين شيعي بارز يواجه احتمال الترحيل، خلّفت 5 قتلى من المتظاهرين و286 معتقلا على الأقل، في هجوم أطلق فيه الضبّاط قنابل الغاز ورصاص الشوزن الانشطاري على المتظاهرين.

وذكرت الوكالة أن صورا نشرها ناشطون أظهرت مجموعة من الشبان يلقون الحجارة ويتسلقون ناقلة جند مصفحة، وإن دوي إطلاق النار أمكن سماعه في فيديو مصور. كما نشر ناشطون صورا لمحتجين يعانون من جروح جراء إصابتهم برصاص الشوزن.