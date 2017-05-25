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صور: قوات أمنية تقتحم الدراز منتصف الليل والأكرف يؤكد أنهم داهموا مصلى آية الله قاسم بجامع الإمام الصادق

2017-05-25 - 9:21 ص

مرآة البحرين: بث نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لقوات أمنية تابعة للداخلية وهي تداهم بلدة الدراز المحاصرة، بعشرات المركبات وعدد من المدرعات، وهم برفقة عدد من المعتقلين جراء الهجوم الدموي على الدراز.

من جانبه قال المنشد حسين الأكرف أن قوات الداخلية داهمت البلدة وتنقلت من "أزقة الدراز إلى ساحة الفداء إلى مصلى آية الله قاسم في جامع الإمام الصادق".

 

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