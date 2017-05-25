الحكيم يأسف للتصعيد غير المبرر في الدراز ويطالب الحكومة البحرينية بمراجعة موقفها

2017-05-25 - 9:26 ص

مرآة البحرين: قال رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم أنه يتابع بقلق عميق التصعيد الخطير في البحرين.

وفي تصريح له نشر عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام قال الحكيم "تمنينا أن تنجح الأجهزة المختصة في تهدئة الأوضاع، عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تعزز الثقة مع الشعب البحريني ، غير أن الإجراء غير الموفق بإصدار الحكم بالسجن ومداهمة منزل آية الله الشيخ عيسى القاسم، الشخصية الدينية البارزة في البحرين ، عقد مسار التهدئة إلى حد كبير".

وأكمل "إننا إذ نعبر عن أسفنا لهذا التصعيد غير المبرر، والذي سيترك آثارا سلبية على الشارع البحريني، ندعو الحكومة البحرينية إلى مراجعة موقفها كما ندعو الأطراف الشعبية إلى ضبط النفس والتعامل بحكمة مع هذا التصعيد".