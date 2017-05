الحكيم يأسف للتصعيد غير المبرر في الدراز ويطالب الحكومة البحرينية بمراجعة موقفها

نتابع بقلق عميق التصعيد الخطير في مملكة #البحرين الشقيقة ، وتمنينا أن تجنح الأجهزة المختصة في البلاد الى تهدئة الأوضاع، عبر إتخاذ سلسلة من الأجرائات التي تعزز الثقة مع الشعب البحريني ، غير أن الإجراء غير الموفق باصدار الحكم بالسجن و مداهمة منزل سماحة آية الله #الشيخ_عيسى_القاسم، الشخصي الدينية البارزة في البحرين ، عقد مسار التهدئة الى حد كبير ، اننا اذ نعبر عن اسفنا لهذا التصعيد غير المبرر ، والذي سيترك آثارا سلبية على الشارع البحريني ، ندعو الحكومة البحرينية الى مراجعة موقفها كما ندعو الأطراف الشعبية الى ضبط النفس والتعامل بحكمة مع هذا التصعيد .

