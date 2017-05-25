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الحكيم يأسف للتصعيد غير المبرر في الدراز ويطالب الحكومة البحرينية بمراجعة موقفها

2017-05-25 - 9:26 ص

مرآة البحرين: قال رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم أنه يتابع بقلق عميق التصعيد الخطير في البحرين.

وفي تصريح له نشر عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام قال الحكيم "تمنينا أن تنجح الأجهزة المختصة في تهدئة الأوضاع، عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تعزز الثقة مع الشعب البحريني ، غير أن الإجراء غير الموفق بإصدار الحكم بالسجن ومداهمة منزل آية الله الشيخ عيسى القاسم، الشخصية الدينية البارزة في البحرين ، عقد مسار التهدئة إلى حد كبير".

وأكمل "إننا إذ نعبر عن أسفنا لهذا التصعيد غير المبرر، والذي سيترك آثارا سلبية على الشارع البحريني،  ندعو الحكومة البحرينية إلى مراجعة موقفها كما ندعو الأطراف الشعبية إلى ضبط النفس والتعامل بحكمة مع هذا التصعيد".

 

 

نتابع بقلق عميق التصعيد الخطير في مملكة #البحرين الشقيقة ، وتمنينا أن تجنح الأجهزة المختصة في البلاد الى تهدئة الأوضاع، عبر إتخاذ سلسلة من الأجرائات التي تعزز الثقة مع الشعب البحريني ، غير أن الإجراء غير الموفق باصدار الحكم بالسجن و مداهمة منزل سماحة آية الله #الشيخ_عيسى_القاسم، الشخصي الدينية البارزة في البحرين ، عقد مسار التهدئة الى حد كبير ، اننا اذ نعبر عن اسفنا لهذا التصعيد غير المبرر ، والذي سيترك آثارا سلبية على الشارع البحريني ، ندعو الحكومة البحرينية الى مراجعة موقفها كما ندعو الأطراف الشعبية الى ضبط النفس والتعامل بحكمة مع هذا التصعيد .

A post shared by عمار الحكيم (@ammar_alhakeem) on May 23, 2017 at 1:22pm PDT

 

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