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الإمارات ترحب بإجراءات البحرين لبسط سلطة القانون في الدراز
2017-05-25 - 9:32 ص
مرآة البحرين: قالت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ترحب بالإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين لبسط سلطة القانون على منطقة الدراز.
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية بنا أن "الإمارات تؤكد تضامنها التام مع مملكة البحرين ودعمها الإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها".
وشددت الخارجية الإماراتية على أن " أمن واستقرار البحرين جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مضيفة أنها ترفض "وجود أي جيوب تدعم الفوضى والإرهاب في البحرين، والمدعومة خارجياً"، داعية إلى "تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم".
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