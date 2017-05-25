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البحرين تلحق الإمارات والسعودية في حجبها لمواقع وسائل إعلام قطرية
2017-05-25 - 9:42 ص
مرآة البحرين: لحقت البحرين بالسعودية والإمارات ومصر في حجبها لمواقع وسائل إعلام قطرية في ظل تصاعد الأزمة الخليجية مع قطر.
ولم يتمكن عدد من النشطاء من الدخول إلى مواقع وسائل إعلام قطرية أبرزها "قناة الجزيرة، صحيفة العرب، صحيفة الراية وصحيفة الشروق" وكلها وسائل إعلام قطرية.
وكانت السعودية حجبت هذه المواقع بعد تصريحات منسوبة إلى أمير قطر اعتبرت مسيئة للمملكة على الرغم من تصريح قطري بأن وكالة الأنباء القطرية تعرضت للاختراق.
وقال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن مصر والإمارات العربية المتحدة أيضاً حجبوا مواقع وسائل إعلام قطرية في ظل تصاعد الخلاف مع الدوحة.
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