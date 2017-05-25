اعتقال خطيب جامع الخيف الشيخ عيسى المؤمن من قاعة المحكمة بعد تأييد حكم بسجنه 3 شهور

2017-05-25 - 1:35 م

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات الأمنية (الخميس 25 مايو/أيار 2017) خطيب جامع الخيف، رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى المؤمن من قاعة المحكمة، بعد تأييد حكم بسجنه 3 شهور على خلفية خطبة جمعة ألقاها.

وقالت عائلته أن المحكمة رفضت معارضة تقدم بها محامي الشيخ المؤمن ضد حكم الاستئناف بسجنه 3 شهور، وبعد النطق بالحكم، تم اعتقاله من قاعة المحكمة حيث من المفترض نقله لسجن جو لقضائه ما تبقى من العقوبة.

إلا أن العائلة ذكرت أن الشيخ المؤمن يواجه حكماً آخر بالسجن 3 شهور، في قضية أخرى متهم فيها بالتحريض على كراهية النظام، على خلفية خطبة جمعة ألقاها في يوليو/تموز 2106، مشيرة إلى أن القضية الثانية منظورة أمام محكمة الاستئناف التي من المفترض أن تعقد جلسة أخرى عصر اليوم.