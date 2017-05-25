ألمانيا تحث البحرين العودة إلى مسار الحوار الوطني

2017-05-25 - 4:50 م

مرآة البحرين: قالت ألمانيا إنها "تتابع بقلق الأحداث الأخيرة في البحرين والتي أودت بحياة خمسة أشخاص". ودعت وزارة الخارجية الألمانية في بيان (25 مايو/ أيار 2017) "جميع الأطراف إلى التروي والعمل من أجل التعايش السلمي والعودة إلى مسار الحوار الوطني".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية "إن هذا (الحوار الوطني) هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد على المدى الطويل".