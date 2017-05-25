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السنابس: النيابة العامة تستدعي للتحقيق والدة المعتقل إبراهيم نعيم مرهون
2017-05-25 - 5:23 م
مرآة البحرين: استدعت السلطات الأمنية نجاح إبراهيم الحرحوش، والدة المعتقل إبراهيم نعيم مرهون من منطقة السنابس. وتلقت الحرحوش صباح الخميس (25 مايو/ أيار 2017) إحضارية تأمرها بالمثول للاستجواب في وحدة التحقيقات الخاصة التابعة إلى النيابة العامة. وصرحت العائلة بأنها "لا تعلم ما هو سبب الاستدعاء".
وكان قد حكم العام 2016 على ابنها إبراهيم نعيم مرهون بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية بسبب دوره في الاحتجاجات السياسية المطالبة بالديمقراطية. وفي مارس/ آذار الماضي اعتقل ابنها الآخر، وهو الطفل علي نعيم مرهون (10 أعوام) حيث عرض على المحكمة الجنائية الصغرى بتهم سياسية أيضاً قبل أن يتم الإفراج عنه مع وضعه تحت الملاحظة المستمرّة.
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