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تغريم الصحافية نزيهة سعيد ألف دينار بتهمة العمل مع راديو "مونتيكارلو" بعد انتهاء ترخيصها
2017-05-25 - 5:30 م
مرآة البحرين: دانت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية في البحرين الخميس (25 مايو/ أيار 2017) الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة راديو "مونتيكارلو" الدولي وفرنسا 24 وقضت بتغريمها ألف دينار. وأسندت النيابة العامة لسعيد تهمة "العمل من دون ترخيص كمراسلة لإذاعة أجنبية رغم انتهاء ترخيصها".
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