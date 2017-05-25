أمين عام حزب الله اللبناني يدعو حكومة بلاده إلى رفض تسفير آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى لبنان

2017-05-25 - 6:35 م

مرآة البحرين: دعا أمين عام حزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، لبنان إلى رفض تسفير آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الشيعي البحريني، إليها كما فعلت العراق.

وقال في خطاب تلفزيوني الخميس (25 مايو/ أيار 2017) "أطالب الحكومة اللبنانية رفض تسفير آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى لبنان كما فعلت العراق". كما دعا الحكومة إلى "إبلاغ السلطات البحرينية مسبقا بذلك".

واعتبر نصر الله مهاجمة السلطات البحرينية الاعتصام السلمي في منطقة الدراز غربي العاصمة المنامة "واحدا من إفرازات قمة الرياض".

وقال "الكل يعرف أن هناك حراكا سلميا في البحرين يقوده الشيخ عيسى قاسم بحكمة وروية وبعيدا عن العنف"، مضيفا "لكن نظام آل خليفة بدل أن يسمع لمطالب الناس بدأ بإطلاق النار وهدم المساجد ومحاصرة الشعب على كل الصعد وصولا لاتخاذ قرار بترحيل الشيخ قاسم"، على حد تعبيره.

وتابع "منذ سنة الشعب البحريني يعتصم أمام منزل الشيخ عيسى قاسم لحمايته وكانت محاولات متعددة لمداهمة منزله".

وقال "اليوم يتصلون لترحيله وأطالب الحكومة اللبنانية إبلاغ البحرين رفضها تسفيره إليها" وفق تعبيره.