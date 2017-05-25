تنظيمان يساريان كويتيان يحثان حكومة البحرين على تحكيم لغة العقل والابتعاد عن التصعيد
2017-05-25 - 8:06 م
مرآة البحرين: قال التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي إنهما تابعا "بقلق وبأسف شديدين الأحداث التي شهدتها قرية الدراز في مملكة البحرين الشقيقة، حيث تم فض الاعتصام السلمي في الدراز ورافق ذلك وقوع ضحايا في الأرواح وإصابات واعتقالات واسعة".
وعبرا في بيان الخميس (25 مايو/ أيار 2017) "عن خشيتهما من خطورة التمادي في استسهال التعامل الأمني فقط مع الأزمة السياسية المحتدمة في البحرين منذ ست سنوات"، معتبرين أن "التعامل الأمني من شأنه تعقيد الأزمة السياسية وتعميقها وزيادة حالة الاحتقان الأمني".
وقالا إن ذلك "يتطلب من القائمين على الأمر في البحرين ومن جميع الأطراف تحكيم لغة العقل والابتعاد عن التصعيد والمواجهات، والبحث عن حل سياسي وطني بحريني متوافق عليه عبر فتح قنوات الحوار الجدي الشامل، والبدء بإحداث حالة إنفراج تحفظ استقرار البحرين وحقوق شعبها، وتمنع التدخلات الخارجية في شؤونها".
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