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السلطات الأمنية تقرر إطلاق سراح عضو شورى "الوفاق" نزار القاريء
2017-05-25 - 8:18 م
مرآة البحرين: قررت السلطات الأمنية في البحرين الإفراج عن عضو شورى جمعية "الوفاق"، نزار القاريء، الخميس (25 مايو/ أيار 2017). وتلقى أهله اتصالا بالذهاب لتسلمه.
وأوقف القاريء في 5 مايو/ أيار بعد تسلمه إحضارية من دورية مدنية، طلبت منه مرافقتها، حيث نقل لمبنى التحقيقات الجنائية في العدلية. ووجهت للقاريء تهمة "التجمهر في الدراز".
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