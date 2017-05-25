2017-05-25 - 8:18 م

مرآة البحرين: قررت السلطات الأمنية في البحرين الإفراج عن عضو شورى جمعية "الوفاق"، نزار القاريء، الخميس (25 مايو/ أيار 2017). وتلقى أهله اتصالا بالذهاب لتسلمه.

وأوقف القاريء في 5 مايو/ أيار بعد تسلمه إحضارية من دورية مدنية، طلبت منه مرافقتها، حيث نقل لمبنى التحقيقات الجنائية في العدلية. ووجهت للقاريء تهمة "التجمهر في الدراز".