العفو الدولية: 8 إصابات خطيرة في العناية المركزة جراء الهجوم على الدراز

2017-05-25 - 11:19 م

مرآة البحرين: أكّدت منظمة العفو الدولية وجود 8 جرحى يعانون من إصابات خطيرة في غرف العناية المركزة بأحد المستشفيات في البحرين، وذلك جراء الهجوم الذي شنّته قوات الأمن على قرية الدراز يوم أمس الأول الثلاثاء 23 مايو/أيار 2017، وراح ضحيته 5 قتلى ومئات الجرحى واعتقل فيه أكثر من 286.

ونشرت المنظّمة معلومات محدّثة حول محصّلة اليوم الأول من الحملة القمعية العنيفة على الدراز، مسقط رأس الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، وقالت إنها تتابع عن قرب التطورات الخطيرة في البحرين.

وكانت السلطات قد شنّت هجوما دمويا واسعا على الدراز لسحق الاعتصام الذي أقيم حول منزل الشيخ عيسى قاسم منذ الإعلان عن إسقاط جنسيته ومحاكمته قبل 11 شهرا، وشاركت في الهجوم قوات أمنية متعددة حمل بعضها أسلحة رشاشة، ولا تزال القوات حتى هذا الوقت تنتشر في أرجاء القرية.