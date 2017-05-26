موقع البوابة: المظاهرات ضد النظام تستمر في البحرين رغم التهديدات

2017-05-26 - 2:31 ص

مرآة البحرين: قال موقع البوابة الإخباري إن متظاهرين بحرينيين تحدوا تحذيرات المنامة من تنظيم تجمعات أخرى وبقوا فى الشوارع فى إظهار للغضب من الحملة الدموية التى شنها النظام على قرية الدراز وهى موطن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو، التي نشرت في وقت متأخر من يوم الأربعاء، مئات من المتظاهرين البحرينيين، بينهم نساء وأطفال، خرجوا في احتجاجات سلمية ضد نظام آل خليفة الحاكم.

وتظهر لقطات أخرى احتجاجات تحولت إلى عنيفة بعد أن أطلقت قوات النظام الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

ويأتي التصعيد على الرغم من بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية يوم أمس الأربعاء حذر من "أي تجمع أو تحريض" على الاحتجاج.

وقد أصدرت الوزارة هذا التحذير بعد يوم من اقتحام الشرطة منزل الشيخ قاسم مما أدى إلى اشتباكات مع أنصاره. وخلال الهجوم، قتلت قوات النظام بالرصاص 5 متظاهرين على الأقل، وأصابت العشرات، وألقت القبض على أكثر من 280 شخصا.

وبدأت موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للنظام في 21 مايو/أيار عندما أدانت محكمة بحرينية الشيخ قاسم بتهمة جمع الأموال وغسلها بصورة غير قانونية، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة وأمرته بدفع غرامات تزيد على 265 ألف دولار.