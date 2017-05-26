محمد العكري الشهيد الخامس... والسلطات ترفض تقديم إيضاحات بشأن دفن الشهداء

2017-05-26 - 3:02 ص

مرآة البحرين: أكدت عائلة الشهيد محمد عبدالكريم العكري نبأ استشهاد ابنها خلال الهجوم الذي شنته قوات النظام الثلاثاء (23 مايو/ أيار 2017) على المعتصمين حول منزل الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز.

العائلة قالت إنها تعرّفت على جثمان ابنها في المستشفى العسكري، مشيرة إلى أن "مركز شرطة البديع أبلغها أنه سيتواصل معها بشأن إجراءات الدفان".

وذكرت عوائل الشهداء الأربعة، محمد علي إبراهيم أحمد [الساري] (28 عاما)، محمد كاظم محسن علي ناصر [زين الدين] (44 عاما)، أحمد جميل أحمد محمد العصفور (34 عاما) ومحمد أحمد حسن محمد حمدان (22 عاما)، أنهم تعرفوا على جثامين أبنائهم في العسكري كذلك.

وقالت العوائل إن سلطات مركز البديع رفضت تقديم أي إيضاحات بشأن دفن جثامين أبنائهم.