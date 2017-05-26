2017-05-26 - 11:26 ص

مرآة البحرين: قالت صحيفة الحياة السعودية، أن وزارة الثقافة والإعلام في المملكة حجبت عدداً من مواقع وسائل إعلام قطرية بسبب تحريضها على البحرين.

وأوضحت الصحيفة أن الوزارة حجبت كل من "الجزيرة نت، وكالة الأنباء القطرية، صحيفة الوطن، صحيفة العرب، صحيفة الشرق، صحيفة الراية، ومجموعة الجزيرة بكافة أفرعها" وذلك في أعقاب نشر تصريحات مسيئة لأمير قطر والإساءة لدول الخليج وأخبار تمس أمن البحرين.

وتابعت "انحازت قناة «الجزيرة» لليوم الثالث على التوالي في التحريض على أمن البحرين، وانتقاد الحملة الأمنية المتواصلة ضد مواقع يتحصن فيها مطلوبون أمنيون للسلطات البحرينية" في إشارة إلى اقتحام الدراز الذي استهشد فيه 5 مواطنين حسب ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية.