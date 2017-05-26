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«بالصور» نيجيريا: تجمع تضامني مع شعب البحرين يندد بمجزرة الدراز
2017-05-26 - 11:36 ص
مرآة البحرين: تجمع عدد من أنصار الحركة الإسلامية في نيجيريا (الخميس 25 مايو/أيار 2017) في لقاء للتنديد بمجزرة الدراز، واقتحام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وطالب المعتصمون سلطات البحرين بالتوقف عن قمع المواطنين، وعدم المس بالشيخ قاسم.
يذكر أن السلطات النيجيرية اعتقلت زعيم الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته في ديمسبر/كانون الأول 2015، بعد هجوم دامي على للجيش على تجمع للحركة في زاريا بشمال نيجيريا.
ونددت منظمات حقوقية بالهجوم، وقالت أن جرائم حرب حصلت في ذلك الهجوم، حيث دفن المئات في مقابر جماعية.
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