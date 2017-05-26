الإفراج عن رجل دين شيعي بعد شهر من اعتقاله

2017-05-26 - 12:00 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الجمعة 26 مايو/أيار 2017) عن رجل الدين الشيعي الشيخ عبدالزهراء الكربابادي، بعد حوالي شهر من اعتقاله، وذلك وفق ما قال نشطاء من أهالي البلدة.

وكان الشيخ الكربابادي، اعتقل هو وزوجته وشقيقته بعد مداهمة منزله فجراً في كرباباد (28 أبريل/نيسان 2017) حيث انقطعت أخباره بعد ذلك.