عوائل شهداء الدراز: نمتنع عن الرضوخ لأي طلب غير تسليم الجثامين الطاهرة وفقاً للأعراف المتبعة

2017-05-26 - 12:09 م

مرآة البحرين: قال عوائل شهداء الدراز أنهم يرفضون الرضوخ لأي طلب من السلطات الأمنية البحرينية لدفن أبنائهم في مقبرة الحورة.

وفي بيان لهم أوضحوا أن اتصالات وردت إليهم من مركز شرطة الحورة صباح اليوم الجمعة يطلب منهم حضور شخصين فقط دون وجود نساء بينهم، وهو طلب يبدو أنه يراد منه دفن الجثامين في مقبرة الحورة دون حضور شعبي واسع.

واعتبرت عوائل الشهداء (محمد العكري، محمد حمدان، محمد الساري، محمد زين الدين وأحمد العصفور) أن حرمانهم من تشييع ومواراة أبنائهم حسب رغبتهم "جريمة أخرى تضاف إلى الجريمة الأولى المتمثلة في تصفيتهم ميدانياً، كما وتعتبر انتهاكاً لحقهم الدستوري والانساني والاخلاقي في تشييع أبنائهم وفق معتقداتهم".

وختمت عوائل الشهداء بالتأكيد على عدم الرضوخ "لأي طلب غير تسليم الجثامين الطاهرة لأبنائهم الشهداء لهم دون تأخير ووفق الاعراف والاجراءات المتبعة في البلد".