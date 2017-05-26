أسوشيتد برس: تظاهرات في إيران احتجاجًا على القمع في البحرين

2017-05-26 - 4:57 م

مرآة البحرين - أسوشيتد برس: قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكيّة إنّ "مئات من المصلّين الإيرانيين تظاهروا في طهران تنديدًا بهجوم قوّات الأمن البحريني على مسقط رأس رجل دين شيعي بارز هذا الأسبوع، والّذي أسفر عن مقتل 5 من مؤيّديه واعتقال 286.

وقد خرج المتظاهرون الإيرانيون إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة (26 مايو/ أيّار 2017) في طهران، وهم يرددون شعار "الموت لآل خليفة"، إشارة إلى الأسرة الحاكمة في البحرين، وأيضًا شعار "الموت لآل سعود"، في إشارة إلى الأسرة الحاكمة في السعوديّة.

ووفقًا للوكالة، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية تجمّعات مماثلة في مدن وبلدات أخرى في أنحاء البلاد. وأضافت أنّ "إيران ذات الأغلبية الشيعية تعتبر نفسها حامية للشّيعة في العالم الإسلامي".

ولفتت الوكالة أنّ المملكة العربية السعودية قد دعمت النظام الملكي السني في البحرين.