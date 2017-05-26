2017-05-26 - 5:46 م

مرآة البحرين: وصف خطيب جمعة طهران آية الله السيد أحمد خاتمي الهجوم على المعتصمين في الدراز وقتل واعتقال العشرات بـ "الوحشية"، وقال "لم يسبق ان تقوم حكومة ما بالتعامل بهكذا وحشية مع شعبها".

وأضاف خاتمي "إن هذه الجرائم ارتكبت بعد اللقاء بين (حمد بن عيسى آل خليفة) ملك البحرين السفاك وبين الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب، ولا شك أن هذه الأحداث تحصل بضوء أخضر من هؤلاء المجرمين".

وخاطب خاتمي العائلة الحاكمة بالقول "أقول للدكتاتوريين الغاصبين في البحرين الذين هم ليسوا بحارنة، وإنما هم من أهل نجد وسيطروا على مقدرات الشعب بالقوة وبخديعة بريطانية، والآن يقدمون الخدمات لأميركا، أقول لهم: انظروا إلى مصير شاه إيران المجرم أمامكم".

وتابع "إن الشعوب ستشهد زوال آل سعود وآل خليفة المجرمين، وسوف ترى هذه الشعوب أنهم سيلقون في مزبلة التاريخ".

إلى ذلك تظاهر آلاف المصلين في طهران للتنديد بقتل المتظاهرين في البحرين، والتعدي على الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

من جهته، استنكر مجلس خبراء القيادة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، "الاعتداء الوحشي الذي قام به نظام آل خليفة على منزل المرجع الديني في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم"، محذرا من تداعيات هذه الإساءة.