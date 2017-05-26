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علماء البحرين: حق عوائل الشهداء في دفنهم مكفول شرعا... وأي تصرف دون إذنهم حرام
2017-05-26 - 5:52 م
مرآة البحرين: قال علماء البحرين إنّ "المجزرة الوحشية التي ارتكبها هذا النظام الدموي بتواطؤ أمريكي إقليمي وصمت دولي لم تزدنا إلا قوّةً وصلابةً واستعدادًا لكلّ الاحتمالات التي قد تتطلبها حماية الدين وصون حرماته".
وأكد بيان للعلماء على أن "حق أهالي الشهداء في التجهيز والتغسيل والصلاة والدفن مكفول شرعًا، ولا يجوز لأيِّ أحدٍ التصرف من دون إذنهم، وكلّ تجاوز لهذا الحق فهو حرام وخيانة".
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