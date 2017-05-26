بالفيديو: والدة الشهيدين مصطفى ومحمد حمدان مستعدة لتقديم ابنها الثالث عمار دفاعا عن الدين

2017-05-26 - 6:16 م

مرآة البحرين: قالت والدة الشهيدين مصطفى ومحمد حمدان إنها مستعدة لتقديم ابنها الثالث عمار دفاعا عن الدين. وكان مصطفى ومحمد قد استشهدا في هجومين منفصلين على المعتصمين في الدراز.

وفور وصولها للبحرين، حيث كانت في رحلة لسورية، قالت "لست نادمة ومستعدة أن أقدم ابني عمار وروحي فداء للدين وللعقيدة".